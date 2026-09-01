Сергей Собянин поздравил московских школьников и студентов с Днем знаний

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил школьников, студентов, педагогов и родителей с началом учебного года. В своем обращении он пожелал учителям и семьям учеников получать «радость, которую приносят достижения детей», а также отметил масштабную подготовку образовательной системы столицы.

Собянин отметил, что 1 сентября в школы, колледжи и детские сады Москвы пришли около 1,6 миллиона детей и подростков. Особое внимание мэр уделил первоклассникам, которые впервые переступили школьный порог.

«1 сентября школьный порог впервые переступают десятки тысяч первоклассников. Мы очень переживаем за них и от всего сердца желаем найти себя в большом мире знаний», — написал Собянин в своем канале в мессенджере МАКС.

К новому учебному году в столице подготовили 547 образовательных организаций. Среди них — 100 школьных зданий, которые прошли обновление и открылись после реконструкции.

Одним из таких объектов стала школа № 1520 имени Капцовых в Пресненском районе. Историческое здание в Леонтьевском переулке, построенное еще в конце XIX века, обновили в рамках программы «Моя школа». Работы начались весной 2025 года.

Поздравляя учащихся, Собянин подчеркнул значение образования для будущего человека и отметил вклад московских педагогов. По его словам, школа помогает детям поверить в собственные силы и создает основу для дальнейших достижений в жизни и профессии. Мэр также выразил гордость за учителей, школьников и студентов столицы.

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