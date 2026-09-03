«Забудут»: Лоза раскритиковал хит Шуфутинского «Третье сентября»

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Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 26 0

По словам певца, произведение народного артиста — «песня одного дня».

Как Юрий Лоза оценил хит Шуфутинского «Третье сентября»

Фото: © РИА Новости/Валерий Мельников

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Юрий Лоза назвал «Третье сентября» песней-однодневкой

Певец и композитор Юрий Лоза раскритиковал хит заслуженного артиста РФ Михаила Шуфутинского «Третье сентября». Соответствующее заявление он сделал в беседе с NEWS.ru.

По словам Лозы, «Третье сентября» — «песня одного дня», которая в остальное время является неактуальной.

«Композиция „Третье сентября“ звучит один раз в году и может быть популярна… Поговорим о ней 3-го числа, а 4-го о ней уже забудут», — сказал певец.

Лоза добавил, что сам он не стал бы сочинять песни, которые слушают один раз. Он также сравнил «Третье сентября» с новогодними песнями — даже их начинают слушать еще за неделю до праздника и продолжают вплоть до старого Нового года.

При своей непримиримости с «песнями-однодневками» Лоза продемонстрировал куда более лояльное отношение к выступлениям под фонограмму. Ранее в эксклюзивном комментарии для 5-tv.ru он заявил, что такое пение стало неизбежной реальностью современной эстрады. По его мнению, слушатели прекрасно знают, что певцы поют под фоновую запись, и все равно идут на концерты.

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