Путин: правительству и ЦБ удается проходить «между сциллой и харибдой»

Правительству и Центральному Банку России в проведении макроэкономической политики удается проходить «между Сциллой и Харибдой». Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ-2026).

«Мы стараемся действовать аккуратно и не перегружать финансовую систему, особенно частные банки, заимствованиями со стороны государства, потому что тогда бизнесу меньше достанется», — отметил Владимир Путин.

По его словам, в вопросах экономики нужно действовать очень тонко.

«Я считаю, что и правительству, и Центральному банку в целом удается пока проходить «между Сциллой и Харибдой», — сказал Владимир Путин, добавив, что в конечном итоге это приведет к ожидаемому положительному эффекту.

Выступление Владимира Путина на пленарной сессии ВЭФ-2026 — прямая трансляция

XI Восточный экономический форум стартовал 1 сентября во Владивостоке и продлится до 4 сентября. Его главная тема — «Дальний Восток — развитие во благо людей» — перекликается с одной из центральных задач новой стратегии развития региона до 2030 года

(с целевыми ориентирами до 2036 года), а именно — с улучшением качества жизни на Дальнем Востоке. Разработка стратегии ведется по прямому поручению Владимира Путина.

Документ сфокусирован на пяти направлениях: преодоление инфраструктурных барьеров, формирование нового инвестиционно-технологического цикла, укрепление научного и технологического потенциала, создание максимально комфортных условий для жизни населения и адаптация к климатическим изменениям.

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