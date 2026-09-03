Зерно, удобрения и технологии: Индонезия обозначила интересы в партнерстве с РФ

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 45 0

Сотрудничество позволит государству выйти на более широкие рынки Евразии.

Фото, видео: © РИА Новости/ Григорий Сысоев; 5-tv.ru

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Президент Индонезии заявил о сотрудничестве с Россией в сельском хозяйстве

Индонезия заинтересована в сотрудничестве с Россией в сфере поставок зерна, удобрений и энергоресурсов, а также в совместных проектах в сельском хозяйстве и промышленности. Об этом заявил президент Индонезии Прабово Субианто на пленарной сессии XI Восточного экономического форума (ВЭФ-2026) во Владивостоке.

«Что касается продовольственной безопасности, мы работаем с Россией в части сельскохозяйственных технологий. Речь идет о селекции семян и сельскохозяйственных животных. Речь идет о переработке сельхозпродукции и совместном производстве удобрений. Я считаю, что мы должны получить добавленную ценность вместе», — сказал Субианто.

Президент Индонезии отметил, что страна также заинтересована в сотрудничестве с Россией в производстве товаров повседневного спроса, включая продовольствие, одежду, мебель, фармацевтические препараты и потребительскую электронику.

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По его словам, перспективными направлениями взаимодействия остаются космическая отрасль, высшее образование и транспорт.

«Я напрямую говорю российским компаниям, приходите, приезжайте к нам в Индонезию, работайте с нами, производите вместе с нами, давайте вместе создавать ценность», — заявил президент Индонезии.

Субианто подчеркнул, что такое сотрудничество позволит Индонезии выйти на более широкие рынки Евразии, а российским производителям — на рынки АСЕАН. Он также отметил роль суверенного фонда Индонезии, который располагает активами под управлением примерно в один триллион долларов США.

«Я считаю, что он должен служить мостом, где стратегические и деловые интересы…» — отметил Прабово Субианто.

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