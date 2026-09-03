Три дня в аду: в России вспоминают жертв трагедии в Беслане

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В школе № 1 погибли 334 человека, 186 из них — дети.

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Пивоваров; 5-tv.ru

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В России вспоминают жертв трагедии в Беслане

Сегодня, в День солидарности в борьбе с терроризмом, вся страна вспоминает трагические события в Беслане. 22 года назад обычная торжественная линейка в школе № 1 обернулась кошмаром.

Боевики взяли в заложники детей, учителей, родителей. Их удерживали в заминированном спортзале трое суток — без воды и еды. Тогда от рук террористов погибли 334 человека, из них 186 детей.

Сегодня в Северной Осетии — третий день Вахты памяти. Жители идут к зданию школы. Приносят цветы, игрушки, бутылки с водой и зажигают свечи. В память о жертвах прошла минута молчания, а в небо выпустили белые шары.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что актриса Кристина Асмус поделилась впечатлениями от отпуска в Северной Осетии. В социальных сетях она рассказала о посещении храма Жен-мироносиц во Владикавказе, где, застав священника за мытьем пола, предложила помощь и по его просьбе протерла все иконы в храме, назвав этот опыт «ошеломляющим».

Также артистка побывала в Беслане, в школе № 1, где в 2004 году произошел теракт, унесший жизни более 330 человек. Она отметила, что отправилась туда сразу по приезде, поскольку для нее было важно посетить это место.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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