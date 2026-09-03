Умер актер Андрей Светоносов, сыгравший монаха в сериале «Обитель»
Артисту было 67 лет.
Фото: Официальный сайт Вологодского драматического театра
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Умер актер Андрей Светоносов, известный по роли монаха в сериале «Обитель». Ему было 67 лет. Об этом сообщили в Вологодском драматическом театре.
«На 68-м году жизни не стало артиста Андрея Владимировича Светоносова», — написали на странице учреждения в соцсети.
Светоносов служил в театре 30 лет. Он полюбился публике своими яркими образами, а коллегам — честностью, преданностью и дружелюбием. Он был не только талантливым и выразительным артистом, но и всегда готов был помочь ближнему.
За время своей блистательной карьеры Светоносов воплотил образы Оракула в «Сиреневом платье Валентины», Заморыша во «Сне в летнюю ночь», Старца в «Карамазовых и аду», милиционера в спектакле «Деньги! Коварство! Любовь» и могильщика в постановке «Гамлет».
Ему принадлежат и другие незабываемые сценические амплуа.
«Светлая память о прекрасном актере навсегда останется в сердцах всех, кто знал и любил его», — гласит некролог.
День и место прощания назовут позже.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что умер режиссер и сценарист фильма «Сирано де Бержерак» Жан-Поль Раппено.
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