Умер актер Андрей Светоносов, сыгравший монаха в сериале «Обитель»

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Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 72 0

Артисту было 67 лет.

Умер актер Андрей Светоносов

Фото: Официальный сайт Вологодского драматического театра

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Умер актер Андрей Светоносов, известный по роли монаха в сериале «Обитель». Ему было 67 лет. Об этом сообщили в Вологодском драматическом театре.

«На 68-м году жизни не стало артиста Андрея Владимировича Светоносова», — написали на странице учреждения в соцсети.

Светоносов служил в театре 30 лет. Он полюбился публике своими яркими образами, а коллегам — честностью, преданностью и дружелюбием. Он был не только талантливым и выразительным артистом, но и всегда готов был помочь ближнему.

За время своей блистательной карьеры Светоносов воплотил образы Оракула в «Сиреневом платье Валентины», Заморыша во «Сне в летнюю ночь», Старца в «Карамазовых и аду», милиционера в спектакле «Деньги! Коварство! Любовь» и могильщика в постановке «Гамлет».

Ему принадлежат и другие незабываемые сценические амплуа.

«Светлая память о прекрасном актере навсегда останется в сердцах всех, кто знал и любил его», — гласит некролог.

День и место прощания назовут позже.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что умер режиссер и сценарист фильма «Сирано де Бержерак» Жан-Поль Раппено.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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