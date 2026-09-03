Нужно ли родителям помогать детям с домашним заданием: ответ психолога

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Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 37 0

Правда ли, что самостоятельная работа поможет ребенку лучше усвоить знания?

Стоит ли родителям помогать детям с домашним заданием

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

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Психолог Колмановский: помогать детям с домашним заданием можно и нужно

Для многих родителей школьников остается открытым вопрос — нужно ли помогать ребенку со сложным домашним заданием? Эта тема стала снова актуальной с началом учебного сезона. О том, должен ли ребенок справляться со школьными задачами сам, или ему все-таки можно помочь, пишет 7Дней.ru со ссылкой на психолога и преподавателя МГУ Александра Колмановского.

Прежде всего эксперт подчеркнул, что нет школьника, для которого «домашка» — это приятное и радостное занятие.

«Я не представляю себе ребенка, которому хочется делать домашнее задание», — сказал он.

У родителя есть право облегчить ребенку домашнюю работу. Более того, практическая помощь даст ему и психологическую поддержку.

«Это будет очень тонизировать его и реально облегчит ему жизнь. Сама готовность родителей присутствовать в этой проблеме ребенка очень поддерживает», — сказал эксперт.

Также Колмановский развенчал распространенный аргумент о том, что, если не помогать ребенку с домашним заданием, он лучше усвоит знания. На самом деле в этом случае задачи будут восприниматься, как подневольный труд, который надо сделать кое-как и забыть, рассказал эксперт.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как приучить ребенка готовиться к школе с вечера.

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