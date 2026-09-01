«Вам предстоит продолжить историю побед»: Путин поздравил учеников с Днем знаний

Владимир Путин поздравил российских школьников и студентов с Днем знаний

Президент России Владимир Путин выступил с видеообращением по случаю Дня знаний. Глава государства поздравил школьников, студентов, их родителей и педагогов, назвав начало учебного года особым праздником, полным надежды и радости.

«Искренне рад поздравить с Днем знаний всех школьников и студентов нашей необъятной страны, ваших родителей, родных и близких, учителей, преподавателей и наставников. Начало учебного года — это всегда особый праздник. Он наполнен вниманием и надеждой, радостью и общением с друзьями, светлыми и добрыми чувствами, объединяющими все поколения», — сказал президент.

Особые слова Путин адресовал первоклассникам, для которых школа станет новым ответственным этапом жизни, полным удивительных открытий. Он пожелал им успехов и напомнил, что их всегда поддержат родители и близкие.

Глава государства подчеркнул, что каждый из сегодняшних школьников и студентов думает о своем будущем — выборе профессионального пути и личных достижениях. В России перед молодежью открываются широкие возможности: новые образовательные программы, проекты в экономике, науке и высоких технологиях. Он призвал молодежь верить в себя и не бояться трудностей.

«Все мы хотим, чтобы Россия становилась сильнее, а вы, наши юные молодые граждане, видели перед собой новые горизонты, могли состояться в профессии, получали настоящую отдачу и радость от своего труда, знали, что он приносит пользу людям, родному городу или поселку, всей нашей большой стране», — отметил президент.

Путин также поблагодарил педагогов и наставников за их труд, заботу и стремление передать детям ценности, объединяющие страну. Он выразил уверенность, что спустя годы повзрослевшие ученики с благодарностью вспомнят советы учителей и их неравнодушие.

«Хочу пожелать вам всегда стремиться к новым знаниям и открытиям, ценить и беречь друзей, родных и близких. И конечно, всегда помнить о том, что именно вам предстоит продолжить историю побед и достижений нашей великой родины. С праздником вас, с Днем знаний!» — завершил обращение президент.

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