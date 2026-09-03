Радио «Судного дня» передало второе сообщение за день

Радиостанция УВБ-76, известная как радио «Судного дня», передала второе за день кодовое сообщение в эфире. Об этом сообщил Telegram-канал «УВБ-76 логи», отслеживающий активность станции.

Сигнал прозвучал в 15:33 по московскому времени. Перед передачей, как обычно, был использован позывной «НЖТИ», который станция применяет с 2021 года.

В опубликованной записи приводится текст сообщения: «НЖТИ 50032 БОДОКУРД 1936 7909».

УВБ-76 круглосуточно работает на частоте 4625 килогерц. Основную часть эфира занимает повторяющийся звуковой сигнал, похожий на гудение, из-за чего радиостанцию также называют «Жужжалкой».

Время от времени станция прерывает монотонный сигнал и передает кодовые сообщения на русском языке, щелчки, музыкальные фрагменты и другие записи. Назначение этих сообщений официально не раскрывается.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что радио «Судного дня» УВБ-76 вышло в эфир с необычной передачей. На частоте станции внезапно зазвучала музыка, включая фрагмент из балета Петра Чайковского «Лебединое озеро».

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