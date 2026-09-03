Не хочет терять лицо: Прилучный подал иск к предпринимателю из Курска

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 33 0

Согласия актера на использование его изображения ответчик не получал.

Прилучный подал в суд на продавца футболок со своим лицом

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Владимир Бланк

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Тема:
Курская область

Прилучный подал иск к предпринимателю из Курска за продажу футболок с его лицом

Актер Павел Прилучный обратился в суд с иском к предпринимателю из Курской области из-за продажи футболок с его изображением без согласия. Ленинский районный суд Курска принял заявление к производству. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судебной системы Курской области в канале в мессенджере МАКС.

В иске актер требует прекратить использование своего изображения, взыскать компенсацию за проданный товар и возместить моральный вред. По данным суда, предприниматель разместил на одном из маркетплейсов объявления о продаже футболок с принтом «Павел Прилучный».

В заявлении отмечается, что изображение актера стало основным элементом дизайна товара, который, по мнению истца, использовался в коммерческих целях для получения прибыли без его согласия.

Суд принял иск к рассмотрению и назначил дату судебного заседания.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Павел Прилучный рассказал о жизни рядом с бывшей женой Агатой Муцениеце. Актер отметил, что их общие дети — Тимофей и Мия — живут рядом с ним, поэтому всегда могут прийти в гости. По словам артиста, двери его дома для них открыты.

Прилучный отметил, что с Муцениеце ему удается сохранять нормальные отношения в вопросах воспитания детей. Экс-супруги заранее планируют совместные отпуска, чтобы артист мог проводить больше времени с сыном и дочерью.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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