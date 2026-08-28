«Месть и закон» 51 год спустя: что стало с актерами индийского хита

Болливудскую драму «Месть и закон» режиссера Рамеша Сиппи непрерывно показывали в бомбейском кинотеатре «Минерва» более пяти лет, а в 1999 году индийское BBC назвало ее «Фильмом тысячелетия».

В картине снялись уже известные к тому времени Хема Малини, Дхармендра и Санджив Кумар, а для Амитабха Баччана и Амджада Хана она стала важной вехой в карьере.

В 2025 году фильму исполнилось полвека, а в 2026-м — уже 51 год. Насколько сильно изменились Басанти и Габбар Сингх с тех пор? И как сложились судьбы исполнителей главных ролей?

О чем индийский вестерн «Месть и закон»

Что стало с актерами фильма Индии Месть и закон, факты. Фото: Кадр из фильма «Месть и закон», режиссер Рамеш Сиппи, 1975 г.

Офицер Тхакур Балдев Сингх однажды арестовал двух преступников, которых звали Виру и Джай. По дороге в место заключения на них напали бандиты.

В перестрелке инспектор получил ранение, однако Виру и Джай не сбежали. Они помогли Тхакуру отбиться от нападавших и доставили его к врачу, хотя понимали, что после этого окажутся в тюрьме.

Позднее Тхакуру удалось схватить опасного и жестокого разбойника по прозвищу Габбар Сингх. Однако тот совершил побег и вместе со своей шайкой начал терроризировать деревню Рамгарх, где поселился инспектор. Бандиты убили почти всю семью Тхакура, а самого полицейского Габбар изувечил, лишив обеих кистей рук.

После этого разбойники продолжили нападать на мирных жителей. Чтобы отомстить Габбару и защитить деревню, Тхакур разыскал Виру и Джая и нанял их для поимки главаря банды. Теперь троим героям предстояло объединиться в борьбе с общим врагом.

Кстати, кульминационная сцена противостояния Тхакура и Габбара существует в двух вариантах. В первоначальной версии после серии ударов ногами разбойник падал спиной на металлический штырь и погибал. Этот штырь находился на том самом месте, где Габбар ранее держал плененного инспектора.

Однако индийская цензура потребовала изменить развязку. В прокатной версии Тхакур сбивает Габбара с ног и собирается расправиться с ним, но в этот момент появляется полиция. Главаря банды арестовывают и отправляют за решетку.

Оригинальная концовка вошла в восстановленную версию «Sholay: The Final Cut», представленную в 2025 году. Завершается история тем, что Виру прощается с Тхакуром, садится в поезд и встречает в вагоне свою возлюбленную Басанти.

Басанти — актриса Хема Малини

Что стало с актерами фильма Индии Месть и закон, факты. Фото: Кадр из фильма «Месть и закон», режиссер Рамеш Сиппи, 1975 г; www.globallookpress.com/Ashish Vaishnav

Очаровательная и жизнерадостная Басанти, сыгранная Хемой Малини, стала одной из самых любимых героинь советских зрителей. Актриса родилась 16 октября 1948 года, и сейчас ей 77 лет.

Еще подростком она появилась в тамильской картине «Это правда». Дебют Хемы Малини в хиндиязычном кино состоялся в 1968 году: в фильме «Продавец мечты» ей досталась главная женская роль.

За долгую карьеру Хема Малини снялась более чем в ста картинах, среди которых «Зита и Гита», «Красивый и упрямый», «Король джунглей» и, конечно, «Месть и закон». Ее талантом и красотой был покорен актер Дхармендра, с которым она неоднократно встречалась на съемочной площадке. В 1980 году артисты поженились.

Хема Малини также занялась политикой и стала депутатом нижней палаты парламента Индии от избирательного округа Матхура. Кроме того, она основала собственную продюсерскую компанию Hema Malini Creations.

В 2020 году на экраны вышла романтическая комедия «Острый перец в Шимле», ставшая одной из последних на данный момент киноработ Малини.

У Хемы Малини и Дхармендры родились две дочери — Эша и Ахана Деол. Эша стала актрисой, а Ахана занималась танцами и участвовала в кинопроизводстве. Сыновья Дхармендры Санни и Бобби Деол родились в его первом браке с Пракаш Каур и также связали жизнь с кино.

Джай — актер Амитабх Баччан

Что стало с актерами фильма Индии Месть и закон, факты. Фото: Кадр из фильма «Месть и закон», режиссер Рамеш Сиппи, 1975 г; www.globallookpress.com/Ashish Vaishnav

Для миллионов поклонников Амитабх Баччан является не просто актером, а символом индийского кино. В «Мести и законе» он сыграл роль немногословного Джая. Картина закрепила успех артиста после фильмов «Затянувшаяся расплата» и «Стена», сформировавших его образ «сердитого молодого человека».

Первый фильм с его участием, «Семь индийцев», вышел в 1969 году, когда Баччану было 27 лет. Настоящий прорыв в его карьере произошел в 1973-м после выхода «Затянувшейся расплаты», где он исполнил главную роль инспектора Виджая Кханны.

В отличие от многих коллег, Амитабх Баччан продолжает активно работать. За свою долгую карьеру он исполнил более 200 ролей. В последние годы артист появился в картинах «Калки, 2898 год нашей эры» и «Охотник Веттайян».

Помимо работы в кино, Баччан остается ведущим индийской версии программы «Кто хочет стать миллионером» — «Kaun Banega Crorepati». В августе 2026 года стартовал уже 18-й сезон телепроекта. В 2015-м актер впервые вошел в рейтинг самых высокооплачиваемых артистов мира по версии Forbes.

Со своей будущей женой Джаей Бхадури актер познакомился еще до съемок «Мести и закона». Они вместе работали в нескольких картинах, а 3 июня 1973 года поженились — примерно за два года до выхода фильма Рамеша Сиппи.

Их сын Абхишек Баччан пошел по стопам родителей и также стал известным актером. Его супругой стала актриса и победительница конкурса «Мисс мира — 1994» Айшвария Рай.

Амитабх Баччан родился 11 октября 1942 года. Сейчас ему 83 года, а осенью 2026-го исполнится 84. Несмотря на возраст, артист продолжает сниматься в кино и работать на телевидении.

Виру — актер Дхармендра

Что стало с актерами фильма Индии Месть и закон, факты. Фото: Кадр из фильма «Месть и закон», режиссер Рамеш Сиппи, 1975 г; www.globallookpress.com/Ashish Vaishnav

Роль харизматичного Виру, второго главного героя, исполнил Дхармендра. Его полное имя — Дхармендра Кевал Кришан Деол, хотя в некоторых источниках встречается вариант Дхарам Сингх Деол. На момент съемок «Мести и закона» он уже был одной из главных звезд индийского кино.

Его экранная карьера началась в 1960 году с фильма «И сердце твое, и я твой». Через несколько лет актер стал получать главные роли. Среди его известных работ — фильмы «Анупама», «Материнская любовь», «Зита и Гита», «Любимый Раджа» и «Месть и закон».

Дхармендра успел проявить себя и в политике. С 2004 по 2009 год он был депутатом нижней палаты парламента Индии от города Биканер в штате Раджастхан.

Легендарный актер ушел из жизни 24 ноября 2025 года в возрасте 89 лет. Он не дожил две недели до своего 90-летия. Перед смертью Дхармендра проходил лечение из-за проблем со здоровьем, а затем продолжил восстановление дома в Мумбаи, где и скончался.

Последней картиной с участием Дхармендры стала военная драма «Двадцать один», вышедшая уже после его смерти — в январе 2026 года.

Джая — актриса Джая Бхадури

Что стало с актерами фильма Индии Месть и закон, факты. Фото: Кадр из фильма «Месть и закон», режиссер Рамеш Сиппи, 1975 г; legion-media

Джая Бхадури, сыгравшая Радху, в реальной жизни стала женой Амитабха Баччана. В картине ее героиня — овдовевшая невестка Тхакура, между которой и Джаем постепенно возникают чувства.

Амитабх и Джая заключили брак 3 июня 1973 года — еще до выхода «Мести и закона». У супругов родились двое детей: дочь Швета и сын Абхишек, который продолжил актерскую династию.

После замужества и рождения детей Джая Бхадури сократила съемочную деятельность, но не ушла из профессии окончательно. После длительного перерыва она вернулась на экран, сыграв в картинах «Тысяча восемьсот сорок четвертая мама», «И в печали, и в радости» и «Наступит завтра или нет». В 2023 году актриса появилась в семейной комедийной драме «История Рокки и Рани».

Джая родилась 9 апреля 1948 года, и сейчас ей 78 лет. Она также занимается политикой и с 2004 года является членом верхней палаты парламента Индии — Раджья сабхи.

В историю Болливуда Джая Бхадури вошла как одна из ведущих актрис 1970-х годов и представительница естественной, сдержанной манеры игры.

Инспектор Тхакура — актер Санджив Кумар

Что стало с актерами фильма Индии Месть и закон, факты. Фото: Кадр из фильма «Месть и закон», режиссер Рамеш Сиппи, 1975 г; legion-media

Сыгравший полицейского Тхакура, который нанимает главных героев для борьбы с бандитами, актер Санджив Кумар считался одним из наиболее талантливых артистов своего поколения.

В прессе и биографических материалах о звездах Болливуда неоднократно сообщалось, что Кумар был влюблен в Хему Малини и предлагал ей выйти за него замуж. Отношения не сложились, а актриса впоследствии связала свою жизнь с Дхармендрой.

В Санджива Кумара, в свою очередь, была влюблена певица и актриса Сулакшана Пандит. Она предлагала артисту создать семью, однако тот не ответил ей взаимностью. Сам Кумар так и не женился.

Актер ушел из жизни 6 ноября 1985 года в возрасте 47 лет. Причиной смерти стал сердечный приступ.

Габбара Сингх — актер Амджад Хан

Что стало с актерами фильма Индии Месть и закон, факты. Фото: Кадр из фильма «Месть и закон», режиссер Рамеш Сиппи, 1975 г; legion-media

Амджад Хан исполнил роль главного злодея Габбара Сингха. Образ жестокого главаря банды стал одной из самых узнаваемых фигур в истории индийского кино и принес артисту всенародную известность.

Многие реплики его героя превратились в устойчивые выражения. Одна из самых знаменитых фраз Габбара — «Сколько было людей?».

После «Мести и закона» Хан сыграл множество отрицательных персонажей, однако снимался также в комедиях и драматических картинах. Всего в его фильмографии насчитывается более 130 работ.

Амджад Хан умер 27 июля 1992 года в возрасте 51 года. Причиной смерти стал сердечный приступ.

Несмотря на то что многих звезд «Мести и закона» уже нет в живых, их герои продолжают оставаться частью индийской массовой культуры. Фразы Габбара Сингха цитируют до сих пор, а история дружбы Виру и Джая спустя более полувека остается одной из самых узнаваемых в мировом кинематографе.