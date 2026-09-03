«Оземпиковое лицо»: как восстановить внешность после резкого похудения

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова Эксклюзив 26 0

Желание быстро сбросить лишний вес может заметно изменить привычный облик не только в лучшую сторону.

Как восстановить лицо после резкого похудения

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Ales Utouka

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Косметолог рассказала, как восстановить лицо после резкого похудения

Резкое снижение веса с помощью препаратов может привести к появлению впалых щек, потере объема лица и дряблости кожи. Такие изменения часто называют «оземпиковым лицом», однако восстановить прежние пропорции в большинстве случаев возможно. Об этом в беседе с 5-tv.ru рассказала врач-дерматолог, косметолог Марина Колесникова.

По словам специалиста, причина таких изменений связана не с самим препаратом, а с быстрой потерей жировой ткани, которая выполняет роль естественного каркаса лица.

Колесникова отметила, что распространенное мнение о невозможности восстановить лицо после резкого похудения с помощью косметологических процедур является мифом. Современные методы позволяют корректировать последствия снижения веса, но требуют комплексного подхода.

Для восстановления объемов могут применяться филлеры, препараты-стимуляторы коллагена, аппаратные методики для укрепления и сокращения кожи. В случаях выраженной потери объема возможно использование липофилинга, а при значительном избытке тканей— хирургические методы.

«Главная ошибка — пытаться просто „заполнить“ лицо. Важно восстановить баланс: объем, качество кожи и поддержку тканей», — подчеркнула косметолог.

Специалист добавила, что красивое похудение заключается не только в снижении цифры на весах. Важно сохранить пропорции лица и состояние кожи, поэтому процесс снижения веса должен сопровождаться грамотным уходом и профессиональным наблюдением.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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