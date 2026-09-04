Адвокаты Цивина и Дрожжиной хотят отправить Баталову на психологическую экспертизу

Адвокаты Михаила Цивина и Натальи Дрожжиной заявили о необходимости проведения психологической экспертизы Марии Баталовой под давлением общественности. Соответствующее обращение они опубликовали после открытого письма дочери народного артиста СССР Алексея Баталова, которое она показала в эфире федерального канала.

«Это письмо — очередное подтверждение того, что наши опасения не случайны и, видимо, необходимо вмешаться общественности, чтобы экспертиза все-таки была назначена для защиты ваших же интересов», — говорится в ответе стороны защиты Цивина и Дрожжиной.

В своем обращении представители Цивина и Дрожжиной заявили, что письмо Марии Баталовой вновь заставило их задуматься о ее состоянии. Они также напомнили, что ранее уже подавали ходатайства о проведении судебно-психиатрической экспертизы ей и ее матери Гитане Леонтенко, однако суды их отклоняли.

Адвокаты раскритиковали слова Баталовой о том, что Цивин и Дрожжина якобы причинили ей и ее матери страдания. Они заявили, что, по их мнению, именно их подзащитные помогали семье народного артиста СССР.

«И все это потому, что вы оболгали двух людей, которые занимались вами и исполняли ваши прихоти. Ваши противоречивые показания и пояснения зафиксированы в протоколах и уголовных, и гражданских процессов», — говорится в заявлении.

Отдельно представители защиты затронули историю с памятью об Алексее Баталове. По их словам, Михаил Цивин занимался установкой памятной доски и памятника актеру, а также организовывал связанные с этим мероприятия.

«Цивин выхлопотал 6 миллионов для сохранения памяти о вашем отце, повесил доску на дом и поставил памятник. 2 года носился с доской, перезахоранивал родню на кладбище — там сделали две новые могилы на месте, где была дорога. Иначе лежал бы ваш папенька у дальнего забора рядом с помойкой», — заявили адвокаты.

Замоскворецкий суд Москвы вынес приговор по делу о мошенничестве с имуществом вдовы и дочери Алексея Баталова. Михаил Цивин получил пять лет колонии общего режима, а Наталья Дрожжина — четыре года условно.

По версии следствия, которая была признана судом, Цивин и Дрожжина завладели имуществом семьи Баталовых, включая денежные средства и недвижимость. Сами фигуранты дела вину не признали и заявляли, что помогали семье актера.

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