«Благодарен судьбе»: Шуфутинский о том, как успех и признание помогают творить

Успех и признание публики вдохновляют Михаила Шуфутинского творить

Успех и признание публики вдохновляют заслуженного артиста России Михаила Шуфутинского продолжать творить. Об этом он рассказал в беседе с 5-tv.ru перед концертом в Государственном Кремлевском дворце.

«Успех, это ведь какое дело… Он то есть, то его нет… Я благодарен судьбе, что он все время есть, мне это нравится, меня это вдохновляет», — сказал певец.

По словам Шуфутинского, признание публики — одна из причин, по которым он не теряет надежд и веры в будущее. Артист живет наполненной творческой жизнью, много выступает и работает в студии. Певец искренне любит свое дело, которое приносит ему настоящее удовольствие и радость.

Ранее Шуфутинский рассказал 5-tv.ru, что для него значит песня «Третье сентября». Она связана со счастливым периодом жизни певца, и он бы хотел, чтобы и он сам, и зрители помнили ее. Ранее 3 сентября Шуфутинский выступил на сцене Государственного Кремлевского дворца с программой «Я календарь переверну».

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