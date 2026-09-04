«Перевернули календарь»: У Моряк и Андреасяна 3 сентября родился сын

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Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 25 0

Актриса и режиссер не упустили случая обыграть мем про известную песню.

Шутка Лизы Моряк и Сарика Андреасяна про рождение сына

Фото: legion-media/PhotoXPress.ru

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Лиза Моряк и Сарик Андреасян стали родителями мальчика

Актриса Лиза Моряк и режиссер Сарик Андреасян стали родителями мальчика. Их ребенок появился на свет 3 сентября, о чем они не упустили возможности пошутить. Пост с фотографией ребенка опубликован на аккаунте в соцсети счастливой мамы.

«То, над чем мы шутили, произошло! 3 сентября в 22:34 появился на свет наш сын! Мы перевернули календарь и стали многодетной семьей!» — написала Моряк.

Таким образом пара обыграла мем с заслуженным артистом РФ Михаилом Шуфутинским и его песней «Третье сентября», в которой припев начинается со слов «я календарь переверну».

Ранее Лиза Моряк, которая еще только ждала малыша от Сарика Андреасяна, обратилась к будущему сыну с трогательным посланием. Она пообещала, что станет ему «опорой и домом». По словам актрисы, беременность заставила ее под другим углом посмотреть на свою жизнь и призвание. При этом она честно признала, что боится той ответственности, которая ляжет на ее плечи.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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