Информация том, что артист ушел из жизни, появилась лишь через несколько дней после того, как произошла трагедия.
Фото: Кадр из х/ф «Кошка», реж.: Карен Оганесян, 2023г.
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Умер актер из фильма «Елки» Павел Меленчук
Российский актер Павел Меленчук скончался в возрасте 31 года. Артист ушел из жизни 31 августа, а информация о его смерти появилась 4 сентября.
О смерти актера сообщил его отец Игорь Меленчук. Прощание с артистом прошло в Калининграде, после чего его близкие планировали продолжить церемонию в Москве. Об этом cсообщаеь «Известия».
Павел Меленчук начал сниматься в кино еще в подростковом возрасте. Среди его работ — роли в фильмах «Ёлки», «В движении», «Волкодав из рода Серых Псов», а также участие в сериале «По законам военного времени-5. Мятеж».
Отец актера обратился к поклонникам с просьбой сохранить память о сыне. «Я благодарю и крепко обнимаю, насколько это возможно, всех, кто был неравнодушен к творчеству Павла и любили его. Низкий поклон всем вам. Одна просьба, постарайтесь не забывать Павла», — написал Игорь Меленчук.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
64%
Нашли ошибку?