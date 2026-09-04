Умер актер из фильма «Елки» Павел Меленчук

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Татьяна Пустынникова
Татьяна Пустынникова 90 0

Информация том, что артист ушел из жизни, появилась лишь через несколько дней после того, как произошла трагедия.

Умер актер из фильма Елки Павел Меленчук

Фото: Кадр из х/ф «Кошка», реж.: Карен Оганесян, 2023г.

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Умер актер из фильма «Елки» Павел Меленчук

Российский актер Павел Меленчук скончался в возрасте 31 года. Артист ушел из жизни 31 августа, а информация о его смерти появилась 4 сентября.

О смерти актера сообщил его отец Игорь Меленчук. Прощание с артистом прошло в Калининграде, после чего его близкие планировали продолжить церемонию в Москве. Об этом cсообщаеь «Известия».

Павел Меленчук начал сниматься в кино еще в подростковом возрасте. Среди его работ — роли в фильмах «Ёлки», «В движении», «Волкодав из рода Серых Псов», а также участие в сериале «По законам военного времени-5. Мятеж».

Отец актера обратился к поклонникам с просьбой сохранить память о сыне. «Я благодарю и крепко обнимаю, насколько это возможно, всех, кто был неравнодушен к творчеству Павла и любили его. Низкий поклон всем вам. Одна просьба, постарайтесь не забывать Павла», — написал Игорь Меленчук.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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