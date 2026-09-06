«Радостно здесь находиться»: тысячи верующих поучаствовали в крестном ходе в Москве

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист Эксклюзив 37 0

Они прошли от храма Христа Спасителя до Новодевичьего монастыря.

Как прошел крестный ход в Москве

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Виноградов

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Тысячи верующих вышли на крестный ход в Москве

Тысячи верующих приняли участие в общемосковском крестном ходе, который возглавил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Шествие было приурочено к празднованию Собора московских святых, передает корреспондент 5-tv.ru.

Крестный ход начался у храма Христа Спасителя и завершился у Новодевичьего монастыря.

Верующие пронесли святыни, среди которых Смоленская икона Божией Матери, мощи святого великого князя Димитрия Донского и икона Всех святых московских.

«Это важное событие для всей России, обретение мощей Дмитрия Донского, это вообще чудо большое, на защите Родины стоят и русские, и чечены, и татары, и дагестанцы. У них разные традиции, но Отечество — одно», — заявил сопредседатель ассоциации ветеранов СВО Виталий Дроздов.

Мощи князя Дмитрия Донского были повторно обретены в июле 2026 года в Архангельском соборе Московского Кремля. Из-за масштабов крестного хода приложиться к святыне непосредственно во время шествия будет невозможно. После его окончания мощи выставят для поклонения верующих в храме Христа Спасителя.

«Мы не могли не прийти вместе с семьей. Вообще весь этот процесс очень волнительный, очень радостно здесь находиться. Вы знаете, Господь как-то управил все здесь в этом крестном ходе, и мощи Дмитрия Донского — дай Бог, чтобы войско наше было под его покровом, покровительством», — отметила прихожанка Татьяна.

Ранее 5-tv.ru писал, что утром 6 сентября патриарх Кирилл встретил мощи князя Дмитрия Донского в храме Христа Спасителя. Перед началом молитвенного шествия предстоятель Русской православной церкви совершил литургию.

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