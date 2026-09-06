Дрон ВСУ атаковал скорую помощь в Энергодаре
Автомобиль получил серьезные повреждения, экипаж не пострадал.
Фото: © РИА Новости/Константин Михальчевский
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Беспилотник ВСУ атаковал автомобиль скорой медицинской помощи в Энергодаре Запорожской области вечером 5 сентября. В момент удара экипаж направлялся на вызов. Об этом 6 сентября сообщил глава города Максим Пухов в мессенджере «Макс».
В результате детонации машина получила серьезные механические повреждения. Возгорания удалось избежать, пострадавших среди сотрудников скорой помощи нет.
Инцидент произошел на Каштановом бульваре. В тот же день беспилотник ударил по крыше многоквартирного дома на проспекте Строителей.
Ранее 6 сентября Пухов также сообщил об атаке FPV-дрона на рынок в Энергодаре. В результате первого удара были ранены шесть человек. Мужчина 1979 года рождения находится в крайне тяжелом состоянии и проходит операцию, еще пять женщин получили осколочные ранения средней степени тяжести. Все пострадавшие получают медицинскую помощь.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
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