Дрон ВСУ атаковал скорую помощь в Энергодаре

Беспилотник ВСУ атаковал автомобиль скорой медицинской помощи в Энергодаре Запорожской области вечером 5 сентября. В момент удара экипаж направлялся на вызов. Об этом 6 сентября сообщил глава города Максим Пухов в мессенджере «Макс».

В результате детонации машина получила серьезные механические повреждения. Возгорания удалось избежать, пострадавших среди сотрудников скорой помощи нет.

Инцидент произошел на Каштановом бульваре. В тот же день беспилотник ударил по крыше многоквартирного дома на проспекте Строителей.

Ранее 6 сентября Пухов также сообщил об атаке FPV-дрона на рынок в Энергодаре. В результате первого удара были ранены шесть человек. Мужчина 1979 года рождения находится в крайне тяжелом состоянии и проходит операцию, еще пять женщин получили осколочные ранения средней степени тяжести. Все пострадавшие получают медицинскую помощь.

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