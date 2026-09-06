Сериал «Паук-Нуар» с Николасом Кейджем закрыли после первого сезона

Сериал «Паук-Нуар» с Николасом Кейджем в главной роли не получит продолжения после первого сезона. Компания Amazon приняла решение закрыть проект, сообщило издание Variety.

Точная причина прекращения производства не раскрывается. При этом, согласно данным Deadline, сериал не смог надолго удержаться в десятке самых популярных проектов Prime Video и уступил по показателям другим хитам платформы.

Премьера «Паука-Нуара» состоялась 27 мая. За полтора месяца шоу собрало около 2,6 миллиарда минут просмотров и получило положительные отзывы зрителей и критиков. Проект также получил 11 номинаций на премию «Эмми». Однако этих результатов оказалось недостаточно для запуска второго сезона.

Дополнительным фактором могла стать высокая стоимость производства. Руководство платформы оценило показатели сериала как достойные, но не выдающиеся, а затраты на создание проекта сделали продолжение менее привлекательным с коммерческой точки зрения.

Сюжет «Паука-Нуара» разворачивается в Нью-Йорке 1930-х годов. В центре истории — стареющий частный детектив, которому приходится вновь надеть костюм Человека-паука и столкнуться с собственным прошлым и криминальным миром города.

Главную роль исполнил Николас Кейдж. Ранее актер уже озвучивал этого персонажа в мультфильме «Человек-паук: Через вселенные». Вместе с ним в сериале сыграли Ламорн Моррис, Ли Цзюнь Ли, Карен Родригес, Абрахам Попула, Джек Хьюстон и Брендан Глисон.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что телеканал HBO объявил об участниках актерского состава второго сезона сериала «Гарри Поттер». В проекте появятся новые исполнители ролей Добби, Джинни Уизли и юного Тома Реддла. Домового эльфа сыграет Ленни Раш, младшую сестру Рона — Бонни Хилл, а юного Волан-де-Морта — Билли Бэррэтт.

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