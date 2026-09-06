Российские войска уничтожили два логистических центра ВСУ в Одесской области

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 24 0

Для поражения целей применяли ударные беспилотники «Герань-4 Сикер».

Два логистических центра ВСУ уничтожены под Одессой

Фото: Авиация России

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Российские военные с помощью ударных беспилотников «Герань-4 Сикер» нанесли удары по двум логистическим центрам ВСУ в Одесской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Нанесен удар с применением БПЛА „Герань-4 Сикер“ по двум логистическим центрам противника в районах Николаев и Дачное (Акционерное общество „Одесса-22“) Одесской области», — говорится в сообщении.

В Минобороны РФ отметили, что беспилотник оснащен современной электронно-оптической системой наведения. Она позволяет аппарату корректировать траекторию полета непосредственно перед поражением цели.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что российские войска за сутки поразили объекты транспортно-логистической инфраструктуры Украины, которые использовались ВСУ. Также ударам подверглись цеха по производству беспилотников, места хранения дронов и комплектующих к ним.

Кроме того, российские военные атаковали пункты временной дислокации украинских боевиков и иностранных наемников в 144 районах. В Запорожской области подразделения группировки войск «Днепр» поразили живую силу и технику четырех украинских соединений.

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