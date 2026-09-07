Алексей Столяров и Вера Бонд попали в аварию — кадры с места
В автомобиль влюбленных врезалась другая машина.
Фото, видео: © РИА Новости/Максим Блинов; Telegram/Алексей Столяров блогер/Stolyaric; Instagram*/vera_bond; 5-tv.ru
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Алексей Столяров и Вера Бонд попали в аварию.
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