Силы ПВО сбили 32 украинских беспилотников над регионами России за день

|
София Головизнина
София Головизнина Журналист 24 0

Вражеские атаки были отражены над семью регионами России и Черным морем.

Фото: © РИА Новости/Константин Морозов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Спецоперация

Силы противовоздушной обороны уничтожили 32 украинских беспилотника самолетного типа над территориями России и акваторией Черного моря. Об этом сообщило Минобороны РФ в канале в мессенджере МАКС.

«В течение дня, в период с 08:00 мск до 20:00 мск, дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 32 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — говорится в сообщении.

Атаки были отражены над семью регионами России и Черным морем. Беспилотники сбили над Брянской, Белгородской, Калужской, Курской и Орловской областями, Пермским краем и Крымом.

Вооруженные силы Украины регулярно пытаются атаковать российские территории с начала специальной военной операции, которую президент РФ Владимир Путин объявил в феврале 2022 года. Киев использует не только беспилотники, но и ракеты.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

Тема:
Спецоперация
7 сент
«Мста-С» громит украинские пункты управления. Лучшее видео из зоны СВО
7 сент
«Князь Вещий Олег» постучался к ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
6 сент
Боевики ВСУ массово сдаются в плен через QR-коды с листовок российской армии
6 сент
Два новых котла и 13 освобожденных населенных пунктов: победы ВС РФ за неделю
5 сент
Разведка нашла — артиллерия уничтожила: лучшее видео из зоны СВО
5 сент
Дроновая дуэль закончилась в пользу России: лучшее видео из зоны СВО
4 сент
Меткий выстрел гаубицы Д-30: лучшее видео из зоны СВО
4 сент
Неожиданный удар с воздуха: лучшее видео из зоны СВО
3 сент
Саперы уничтожили украинский БПЛА в Курской области. Лучшее видео из зоны СВО 3 сентября
3 сент
Расчеты ЗРК «Тор-М2» уничтожил украинский беспилотник. Лучшее видео из зоны СВО
+9° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 79%
86.19
-0.40 100.17
-0.40
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

0:01
«Как Деды Морозы»: Станислав Бондаренко о любви дочерей к яркому макияжу
23:33
Турнир RAF в 2027 году пройдет на арене «Лужники» в Москве
23:29
Силы ПВО сбили 32 украинских беспилотников над регионами России за день
23:19
Писатель Исхак Машбаш умер на 97-м году жизни
23:05
«Чтобы его слышали»: как Погодина хочет сохранить голос Пиманова для зрителей
22:59
Стала известна причина смерти актрисы Альбины Евтушевской

Сейчас читают

Война в проливе 2.0: Иран начал охоту за американскими авианосцами
Новые хиты 2026: какие игрушки пришли на смену Лабубу
Мистическая цепочка: короткая жизнь и тихая смерть звезды «Битвы экстрасенсов» Елены Ивашиной
Будут расти до заморозков: как продлить плодоношение огурцов и собирать урожай дольше

Интересные материалы

Гороскоп на деньги сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на сентябрь 2026 — видео
🪐Гороскоп на сентябрь 2026 года для знаков зодиака — видео