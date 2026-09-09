Семеро человек пропали без вести возле вулкана Анак-Кракатау в Индонезии

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Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 27 0

В регионе идет поисково-спасательная операция.

Люди пропали без вести в Индонезии: новости

Фото: © Getty Images/AFP/Stringer

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Возле вулкана Анак-Кракатау в Индонезии пропали без вести семеро человек. Об этом сообщило издание Antara.

Катер перевозил группу людей, среди которых были журналисты, освещавшие извержение вулкана.

«Совместная поисково-спасательная команда возобновила в среду поиски скоростного катера, перевозившего группу людей, включая журналистов, которые потеряли связь во время освещения извержения горы Анак Кракатау в проливе Сунда», — гласит публикация.

Отчет поисково-спасательного управления гласит, что скоростной катер с группой вышел из бухты в городе Карита в понедельник в 14:00 по местному времени.

Последний выход на связь состоялся в 14:42 — один из корреспондентов сообщил свое местоположение. Затем связь была потеряна.

Как отметил руководитель оперативного отдела Управления поиска и спасения Бантена Риски Двиянто, на место отправили группу спасателей, состоящую из сотрудников Национального поискового агентства, а также силовиков. Общая зона поиска составляет примерно 271 морскую милю.

Ранее группа человек пропала без вести в заваленном тоннеле в Непале.

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