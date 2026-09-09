Медвежий рейв: зачем в Красноярском крае жители включают музыку для животных

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 42 0

Бурые хищники уже ничего не боятся.

Как отпугнуть медведей от участка и дома: способы

Фото: www.globallookpress.com/Matthias Bein

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В Красноярском крае жители включают музыку для отпугивания медведей

Жители СНТ «Ласточка» в Емельяновском районе Красноярского включают музыку, чтобы отпугнуть медведей. Дикие животные теперь часто наведываются на участки Об этом сообщила местная жительница Марина в беседе с 5-tv.ru.

Она рассказала, что один из медведей сначала пришел к ее огороду, где съел остатки ирги и черноплодной рябины. После этого зверь начал появляться возле дома и повреждать имущество.

«Медведь пришел ко мне сначала. Он съел остатки ирги, а потом черноплодку. <…> Мы боимся, музыку включаем, со свистками ходим. У нас здесь их много — медведица с двумя медвежатами и медведица с тремя медвежатами», — рассказала женщина.

По ее словам, хищник несколько ночей подряд ломал забор, вытаптывал грядки и повреждал ограждения соседних участков. Из-за опасности жители стараются реже выходить на улицу и собираются ночевать вместе.

Заместитель директора по охране территории национального парка «Красноярские Столбы» Иван Кириллов назвал ситуацию напряженной. По его словам, фотоловушки в 2025 году зафиксировали на территории парка 103 медведя.

Специалист пояснил, что звери выходят ближе к людям в поисках пищи. Их привлекают ягоды, плоды и оставленный на территориях мусор.

Сейчас территорию патрулируют специалисты. Кроме того, в темное время суток и ранние утренние часы посещение отдельных участков национального парка ограничивают.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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