Детский сад в Анапе закрыли после атаки украинских БПЛА

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Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 53 0

В городе также повреждены три школы.

Атака беспилотников ВСУ на детский сад в Анапе: новости

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Игорь Чигарев

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Тема:
Атака беспилотников на регионы России

В результате атаки беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Анапе закрыт детский сад № 5. Об этом заявили в оперативном штабе региона.

В здании выбиты окна.

«Учреждение не работает. При необходимости на время восстановительных работ детей примет расположенный неподалеку детский сад», — заявили в Telegram-канале ведомства.

Также авторы публикации уточнили, что остекление повреждено в Новороссийске в школе № 15, а также в детских садах № 10 и № 22. Занятия полностью отменены, несовершеннолетние находятся по местам жительства. Оперативные службы устраняют последствия атаки.

Кроме того, повреждения получило здание взрослой поликлиники. Прием пациентов временно проводят в помещениях по улице Первомайская, 11.

Ранее 5-tv.ru писал, что массированный налет БПЛА на Краснодарский край привел к повреждениям гражданской инфраструктуры в различных районах Анапы. Так, помимо детского сада обломки дронов повредили три частных дома.

Также фрагменты аппарата упали в лесном массиве на территории заповедника в районе Малого Утриша, где начался пожар.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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