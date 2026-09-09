Пьяный мигрант напал на девушку в Москве

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Арина Верстова
Арина Верстова Журналист 20 0

Активное сопротивление жертвы помешало ему довести дело до конца.

В Москве пьяный мигрант напал на девушку

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Иностранец напал на девушку и попытался ее изнасиловать

Пьяный мигрант напал на девушку в Москве. Как сообщает агентство РИА Новости, злоумышленник представился представителем службы правопорядка и попросил пострадавшую предъявить документы, на что она ответила отказом. Это произошло у остановки «Гидропроект» на Ленинградском шоссе.

Оскорбленный иностранец проследил за своей жертвой и дождался, пока они останутся в безлюдном месте около стройки. После этого мужчина напал на девушку. По информации Следственного комитета, он «нанес множественные удары по голове, туловищу и ногам» и совершил попытку изнасилования.

Благодаря своему активному сопротивлению пострадавшая смогла вырваться.

Нападавший находится под стражей, ему предъявили обвинение по двум статьям Уголовного кодекса РФ: «Покушение на изнасилование» и «Насильственные действия сексуального характера».

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что компания Meta* (признана экстремистской и запрещена в России) допустила размещение, более 300 рекламных объявлений с изображениями сексуального насилия над детьми. Они распространялись через рекламные инструменты платформ платформ Instagram** и Facebook**.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

* — признана в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории страны.

** — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории страны.

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