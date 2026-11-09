Российская делегация прибыла в Абу-Даби на переговоры по Украине

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Алена Прокина
Алена Прокина Журналист 43 0

Российскую делегацию возглавляет Владимир Мединский.

Российская делегация прибыла в Абу-Даби на переговоры

Фото: © РИА Новости/Михаил Терещенко

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Тема:
Переговоры по Украине в Абу-Даби

Представители России уже прибыли в Абу-Даби, где 10–11 ноября пройдут трехсторонние переговоры с США и Украиной. Об этом сообщил ТАСС.

В состав российской делегации вошли помощник президента РФ Владимир Мединский, заместители главы МИД Сергей Рябков и Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба Юрий Жигарловский. Состав российской стороны ранее подтверждал Кремль.

Накануне представители делегации приняли участие в совещании Совета безопасности под руководством президента России Владимира Путина.

Американскую сторону на переговорах представят спецпосланник президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. По словам Уиткоффа, среди тем встречи — вопросы послевоенной безопасности, деэскалация, гуманитарные инициативы и дальнейшие шаги к урегулированию.

Украинскую делегацию возглавит руководитель Службы внешней разведки Рустем Умеров. В нее также вошли глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия, руководитель офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов*, заместитель начальника Главного управления разведки Вадим Скибицкий и начальник Генерального штаба ВСУ Андрей Гнатов.

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* — внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.

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