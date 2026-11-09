Умер актер Донни Данаган, подаривший голос олененку Бэмби

Актер Донни Данаган, озвучивший олененка Бэмби, умер от рака легких

На 93-м году жизни умер американский актер Донни Данаган, озвучивший олененка Бэмби в анимационной ленте Disney 1942 года. Информацию об этом опубликовало издание Hollywood Reporter.

Трагическую новость изданию сообщил писатель и историк Том Уивер. По его данным, Данаган скончался еще 4 ноября.

«Данаган скончался в среду от рака легких», — говорится в сообщении.

Будущий актер появился на свет 16 августа 1934 года в Сан-Антонио. Семья жила в стесненных обстоятельствах, и именно талант Донни помог выбраться им из непростой ситуации. Внимание охотников за талантами он привлек, когда мальчику не исполнилось и четырех лет — на тот момент ему было всего три с половиной года.

После этого семья перебралась в Голливуд. Всего за пять лет Донни успел сняться в семи лентах и стал зарабатывать деньги, которые обеспечивали всю семью.

Среди его работ — картины «Цыплята матушки Кэри» и «Сын Франкенштейна». А в 1942 году Данаган подарил свой голос олененку Бэмби. После этого он оставил кинематограф и связал дальнейшую жизнь со службой в армии.

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