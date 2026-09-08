Meta* допустила показ сотен реклам с ИИ-контентом о насилии над детьми

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Василиса Власова
Василиса Власова 24 0

Запрещенные материалы размещались в Instagram** и Facebook**.

Мета опубликовала рекламу с сексуальным насилием над детьми

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Компания Meta*, признанная экстремистской и запрещенная в России, в 2026 году допустила размещение более 300 рекламных объявлений с изображениями сексуального насилия над детьми. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на исследование некоммерческой организации Tech Transparency Project.

По данным исследователей, подобный контент распространялся через рекламные инструменты платформ Instagram** и Facebook**. Специалисты отметили, что многие материалы создавались с помощью технологий искусственного интеллекта и использовались для продвижения приложений по созданию дипфейков.

«Контент, связанный с сексуальным насилием над детьми, относится к числу наиболее серьезных, которые можно найти в интернете. Но этот контент не прячется в темных уголках интернета. Он используется в платной рекламе на платформах Meta», — заявила директор TTP Кэти Пол.

В рамках исследования эксперты изучили публикации в социальных сетях компании за 2026 год. По их данным, запрещенную рекламу увидели более 29 тыс. пользователей. Авторы исследования заявили, что подобные материалы нарушают правила Meta и законодательство США.

Информацию о выявленном контенте организация передала в Национальный центр по поиску пропавших и эксплуатируемых детей.

Представитель Meta Энди Стоун сообщил, что многие из указанных объявлений уже удалены. При этом он отметил, что злоумышленники регулярно меняют способы распространения запрещенного контента, пытаясь обходить системы контроля.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

* — признана в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории страны.

** — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории страны.

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