«В вашу честь»: Пахмутова вдохновила Харатьяна назвать дочь Александрой

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист Эксклюзив 26 0

Сделал он это не просто так: композитор сыграла особую роль в судьбе артиста.

Фото, видео: © РИА Новости/Кирилл Зыков; 5-tv.ru

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Дмитрий Харатьян назвал дочь в честь Александры Пахмутовой

Народный артист России Дмитрий Харатьян назвал дочь в честь народной артистки СССР Александры Пахмутовой. Об этом он рассказал корреспонденту 5-tv.ru, поздравляя композитора с 97-летием.

«Я назвал ее Александрой в честь Александры Николаевны Пахмутовой, о чем я периодически напоминаю и говорю: «Вот в вашу честь я назвал свою дочь», — поделился он.

При этом Пахмутова сыграла в судьбе артиста гораздо более важную роль, чем просто вдохновила его на выбор имени. Именно ее музыка привела Харатьяна в искусство и помогла ему сделать первые шаги к будущей профессии. Еще в детстве он исполнял песню композитора «Звездопад» в пионерском лагере. После выступления вожатая посоветовала мальчику продолжать петь.

Позже, почти в 24 года, Харатьян лично познакомился с Александрой Пахмутовой и ее супругом, поэтом Николаем Добронравовым. Актер приехал на запись песни для программы «Вираж» вместе с заслуженным деятелем искусств России Александром Масляковым. При встрече он признался композитору в любви и поблагодарил ее за то, что именно благодаря ее песням начал петь, а впоследствии стал артистом.

Харатьян также отметил, что творчество Пахмутовой отличается неповторимым стилем и особой душевностью.

«Она истинно народная», — заявил артист.

За свою жизнь Александра Пахмутова написала более 400 песен. Среди самых известных — «Нежность», «Надежда», «Как молоды мы были», «Беловежская пуща», «Команда молодости нашей» и «До свиданья, Москва!». Многие произведения она создала вместе с супругом, поэтом Николаем Добронравовым. Они прожили вместе 67 лет. Добронравов ушел из жизни в сентябре 2023 года.

В 2024 году, на свое 95-летие, Пахмутова получила звание Героя Труда России за большой вклад в развитие отечественной музыки.

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