За трусость и мятеж: 66 военных приговорили к смертной казни в Конго

Суд в Конго приговорил 66 военных к смертной казни за мятеж

В Демократической Республике Конго 66 военных приговорили к смертной казни за мятеж, трусость и отказ выполнять приказы. Об этом сообщило агентство ACP со ссылкой на заявление военного округа страны.

«Военный суд в городе Гома приговорил к смертной казни 66 военнослужащих. Все они были привлечены к ответственности за трусость, военный мятеж и неисполнение приказов», — говорится в сообщении.

Все осужденные служили в 3415-м пехотном полку конголезской армии. Их задержали 20 октября в деревне Нгора в провинции Северное Киву.

При этом наказание получили не все одинаковое. Одного военного приговорили к десяти годам тюрьмы, а еще четверых суд оправдал.

По данным Radio Okapi, в районе Нтото, на границе с территорией Масиси, произошла стычка между военными и военной полицией, которая хотела остановить солдат, самовольно покидавших зону боевых действий.

В результате столкновения погибли два человека — военнослужащий и мирный житель. Еще несколько человек получили ранения.

Ранее стало известно, что в США обсуждают возможность впервые показать казнь военного в прямом эфире. Речь идет о бывшем армейском психиатре Нидале Хасане. В 2009 году он открыл стрельбу на военной базе в Техасе и убил 13 человек. Казнь назначена на 3 декабря.

Однако президент США Дональд Трамп сомневается, стоит ли показывать исполнение приговора по телевидению.

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