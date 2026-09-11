Девочку в Екатеринбурге ударили ножом в лицо

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Сергей Добровинский
Сергей Добровинский Эксклюзив 23 0

На подростка напал неизвестный мужчина.

Зачем неизвестный ударил девочку ножом в Екатеринбурге

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Неизвестный агрессор ножом ударил в лицо 13-летнюю девочку в Екатеринбурге. По данным источника 5-tv.ru, у несовершеннолетней осталась ссадина на лице.

К счастью, ребенок смог убежать.

Как сообщили в УМВД России по городу Екатеринбургу, заявление о происшествии приняли в отделе полиции № 6. Правоохранители изучают записи с камер наблюдения.

Личность преступника, а также причина, по которой он напал на ребенка, неизвестны.

Ранее в Санкт-Петербурге произошел похожий случай — мать ударила своего ребенка ножом в помещении пункта выдачи товаров популярного маркетплейса.

Тогда было предварительно известно, что между посетительницей и ее сыном разгорелась спонтанная ссора, в ходе которой женщина схватилась за нож. Она вонзила лезвие прямо в шею мальчика.

Кроме того, ранее в Красноярске сумасшедшая атаковала восьмилетнюю девочку, которая гуляла по улице. Тогда предварительно сообщалось, что агрессорша уже не первый раз кидается на детей.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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