Наживается на смерти сестры? Брат принцессы Дианы выпустил книгу о ней

Брат принцессы Дианы выпустил книгу о ней

Брат принцессы Дианы Чарльз, девятый граф Спенсер рассказал о своей новой книге «Лебединая песня», назвав ее самой личной работой в своей карьере. Мемуары станут попыткой мужчины рассказать историю сестры от лица близкого родственника и затронут события, которые сопровождали жизнь принцессы Уэльской. Об этом сообщило Daily Mail.

Чарльз Спенсер опубликовал фотографии первого экземпляра книги и отметил, что получение печатной копии всегда остается особым моментом для автора. Однако, по его словам, в этот раз переживания оказались сильнее, поскольку издание стало личным посвящением сестре.

«Всегда удивительный момент для автора — впервые получить печатную копию своей новой книги. Особенно в этом случае, когда „Лебединая песня“ была моей самой личной работой. В конце концов, это дань уважения брата необыкновенной сестре», — написал Спенсер.

Цена печатного экземпляра составит 28 фунтов (около 3203 тысяч рублей).

В книге он планирует рассказать о детстве Дианы, ее отношениях с королевской семьей, 15-летнем браке с принцем Уэльским (ныне королем Карлом III), разводе и событиях после ее гибели в автомобильной аварии в Париже в августе 1997 года.

Особое внимание в мемуарах, как ожидается, будет уделено последним дням после смерти Дианы и общественной реакции на трагедию.

Граф Спенсер выступил с эмоциональной речью на ее похоронах в Вестминстерском аббатстве, которые транслировались на многомиллиардную аудиторию по всему миру. Тогда он заявил, что сестре не был нужен королевский титул, чтобы оставаться человеком, способным влиять на окружающих.

Ранее Чарльз Спенсер объяснял решение написать книгу тем, что за десятилетия после смерти Дианы появилось множество публикаций о ней. По его словам, часть сведений, которые стали общепринятыми, не соответствует действительности, поэтому он решил изложить собственные воспоминания.

«Цель этой книги — рассказать правду о Диане с точки зрения ее брата», — поделился он.

Чарльз и Диана выросли вместе в семье Спенсеров. Детство они провели в Парк-хаусе на территории поместья Сандрингем, принадлежавшего британской королевской семье, а позже переехали в родовое имение Элторп.

Чарльз Спенсер также был одним из людей, находившихся рядом с Дианой в период ее сложных отношений с принцем Чарльзом — нынешним королем Карлом III. Он присутствовал при событиях, связанных с их расставанием и разводом в 1996 году.

Впоследствии он рассказывал о скандале вокруг интервью Дианы BBC 1995 года, в котором она произнесла знаменитую фразу о том, что в ее браке «было трое».

По словам Спенсера, на решение Дианы дать интервью повлияли действия журналиста Мартина Башира, которого позже обвинили в использовании поддельных документов для получения доступа к принцессе.

Новая книга также затронет личные воспоминания графа Спенсера о переживании утраты. Ранее он рассказывал, что годовщина смерти сестры каждый год становится для него эмоционально тяжелым периодом.

«Лебединая песня» выйдет в 22 сентября. Издание будет опубликовано на нескольких языках, а на обложке разместят черно-белый портрет принцессы Дианы.

По словам издателей, книга объединит семейные воспоминания, исторический контекст и личный взгляд человека, который был одним из самых близких людей Дианы.

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