Путин заявил, что страны БРИКС доказали умение сотрудничать на равных

Президент России Владимир Путин заявил, что страны БРИКС доказали способность упорно работать, честно взаимодействовать и сотрудничать на равных. Об этом глава государства сообщил на пленарном заседании Делового форума БРИКС в Нью-Дели.

«Страны БРИКС доказали, что умеют упорно трудиться, честно работать, на равных сотрудничать, видеть общую картину и взаимовыгодные перспективы», — сказал российский лидер.

Путин отметил, что для развития бизнеса между странами нужны удобные финансовые механизмы. Сейчас такую работу ведет Новый банк развития, а Россия предложила создать на его основе инвестиционную платформу.

По словам президента, она поможет привлекать частные деньги для строительства инфраструктуры, развития технологий и других важных направлений. Путин выразил надежду, что идею поддержат остальные страны БРИКС.

Глава государства также рассказал о совместной работе властей, бизнеса и экспертов. По его словам, она помогает создавать новую платформу для роста мировой экономики. При этом правила для компаний внутри БРИКС не навязываются извне.

Отдельно Путин остановился на развитии технологий в России. Он рассказал о внедрении искусственного интеллекта, автономных систем, цифровых платформ и современных финансовых инструментов.

«Мы дали зеленый свет масштабным технологическим новациям с внедрением искусственного интеллекта, автономных систем, цифровых платформ, современных финансовых инструментов», — заявил президент.

По словам Путина, многие такие проекты основаны на российских разработках и технологиях партнеров по БРИКС.

Ранее 5-tv.ru писал, что Владимир Путин отметил снижение промышленного производства в ведущих экономиках Еврозоны. По словам президента, за несколько лет показатель там упал на 8%, что является значительным снижением для региона.

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