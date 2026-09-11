Сестра короля Норвегии умерла через 14 дней после него: что случилось с принцессой Астрид

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Арина Верстова
Арина Верстова Журналист 88 0

В последний раз она появилась на публике именно на прощании с братом.

Когда умерла принцесса Норвегии Астрид Мод Ингеборг

Фото: Reuters/Stian Lysberg Solum

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Умерла принцесса Норвегии Астрид Мод Ингеборг

О кончине принцессы Астрид 11 сентября сообщили в королевском дворе Норвегии. Старшая сестра Харальда V умерла в возрасте 94 лет, говорится в сообщении на сайте королевского двора.

«Его Величество Король с глубокой скорбью воспринял известие о кончине принцессы Астрид. Принцесса скончалась сегодня, в пятницу, 11 сентября, в возрасте 94 лет», — сказано в сообщении.

Уточняется, что смерть принцессы наступила через 14 дней после кончины ее брата Харальда V и через два дня после его похорон. Именно на церемонии прощания она в последний раз появилась на публике.

Астрид Мод Ингеборг родилась 12 февраля 1932 года в Осло в семье будущего короля Улафа V и шведской принцессы Марты. Во время Второй мировой войны и немецкой оккупации Норвегии она вместе с матерью, сестрой Рангхильд и младшим братом Харальдом находилась в вынужденной эмиграции в США.

После возвращения в Норвегию в 1945 году принцесса окончила гимназию в Осло, а затем отправилась в Великобританию, где изучала экономику и политическую историю в Оксфордском университете.

После смерти матери в 1954 году Астрид стала выполнять обязанности первой леди Норвегии. В течение 14 лет она представляла королевскую семью на официальных мероприятиях, сопровождала отца-короля в поездках и занималась вопросами придворного протокола.

В 1961 году принцесса вышла замуж за норвежского предпринимателя и серебряного призера Олимпийских игр по парусному спорту Юхана Мартина Фернера. После этого она частично утратила королевский титул и стала именоваться госпожой Фернер. В браке у пары родилось пятеро детей.

Несмотря на изменение статуса, Астрид продолжала участвовать в жизни двора и занималась благотворительной деятельностью, в том числе поддерживала организации, работающие с детьми с дислексией и особенностями развития.

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