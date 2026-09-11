Путин: Россия готова к сотрудничеству со всем миром

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва не намерена ограничивать взаимодействие с другими странами и открыта к сотрудничеству со всеми партнерами. Об этом он сообщил во время пленарного заседания саммита БРИКС в Нью-Дели.

Глава государства отметил, что одной из задач объединения является развитие практического и делового сотрудничества между странами. По его словам, это должно помочь компаниям и предпринимателям находить партнеров, проводить расчеты, перевозить товары и инвестировать в государствах-участниках.

Путин подчеркнул, что Россия не строит свою работу против кого-либо и не планирует замыкаться в рамках национального, корпоративного или партнерского взаимодействия.

«Мы за нас, за наши интересы, мы готовы к сотрудничеству со всеми нашими партнерами. <…> Старые или не старые (партнеры. — Прим. ред.) — со всем миром. Мы открыты для работы со всем миром», — заявил он.

Президент также отметил важность укрепления механизмов взаимодействия внутри БРИКС.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин заявил о вкладе стран БРИКС в рост мировой экономики. Президент России отметил, что государства БРИКС обеспечивают 49% ежегодного прироста мирового ВВП. По словам Путина, за последние пять лет на страны объединения пришлось более 40% мирового ВВП, тогда как вклад G7 составил 29%.

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