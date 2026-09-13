Детский дом Дональда Трампа в Нью-Йорке продали почти за 2 миллиона долларов

|
Татьяна Пустынникова
Татьяна Пустынникова 14 0

Здание несколько месяцев находилось на рынке, а его стоимость неоднократно пересматривали.

Детский дом Дональда Трампа продали в Нью-Йорке

Фото: www.globallookpress.com/Samuel Corum - Pool via CNP

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Детский дом Дональда Трампа продали в Нью-Йорке

Бывшее жилье экс-президента США Дональда Трампа в нью-йоркском районе Джамейка-Эстейтс сменило владельца после масштабного обновления. Об этом сообщает New York Post.

Сделка по продаже исторического особняка в стиле Тюдоров была официально закрыта, при этом итоговая цена составила почти два миллиона долларов. Продавец, девелопер Томми Лин, приобрел эту недвижимость в прошлом году в крайне запущенном состоянии всего за 835 тысяч долларов. На протяжении восьми месяцев в здании проводился капитальный ремонт, на который было затрачено более полумиллиона долларов.

Специалист по недвижимости Джо Чжу из RE/MAX Edge подтвердил, что связь дома с фигурой президента стала ключевым фактором для покупателей.

«Было довольно много людей, заинтересованных в объекте именно потому, что это бывший дом Трампа», — подчеркнул Чжу, отметив, что некоторые клиенты видели в покупке особую историческую ценность.

Дом площадью около 288 квадратных метров (3100 квадратных футов) имеет богатую историю: его построил отец будущего политика, Фред Трамп, в 1940 году. Дональд Трамп провел здесь первые четыре года своей жизни, прежде чем семья перебралась в более просторное поместье неподалеку. До недавней реновации здание находилось в плачевном состоянии — после прорыва трубы там образовалась плесень, а внутри поселилась колония бродячих кошек. Теперь же в особняке обустроены пять спален, четыре ванные комнаты, современная кухня и полы «елочкой».

Примечательно, что в 2017 году, на фоне инаугурации Трампа, дом продали за 2,14 миллиона долларов, после чего его даже сдавали туристам через сервис Airbnb. Несмотря на недавнее снижение цены с первоначальных 2,3 миллиона долларов, нынешняя продажа принесла владельцу солидную прибыль.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ. 

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+11° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
84.26
-0.09 97.87
-0.42
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

2:00
Москвич получил полтора года колонии за бросок бутылки из окна отеля
1:45
Прилетит из Таиланда? Вирусолог оценил риск появления нового варианта COVID-19 в России
1:30
Детский дом Дональда Трампа в Нью-Йорке продали почти за 2 миллиона долларов
1:15
«Сейчас решим вопрос!» — SHAMAN дал денег юной фанатке, потерявшей смартфон
1:00
Вместо вымышленного клада актеры в Польше нашли настоящее сокровище
0:45
Марсианские ледники оказались похожи на мерзлоту Якутии

Сейчас читают

В России грядет массовое повышение зарплат из-за одного показателя
«Как будто моложе стал»: премьер Эфиопии об изменениях во внешности Лаврова
«Это случилось!» — У Гарика Харламова и Катерины Ковальчук родился ребенок
Исповедь Волочковой — о предательстве родных, деньгах, выборе между Сулейманом и Мальдивами

Интересные материалы

Гороскоп на деньги сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на сентябрь 2026 — видео
🪐Гороскоп на сентябрь 2026 года для знаков зодиака — видео