Фаст-фэшн: молодое поколение переходит на «одноразовую» одежду

Стилист Белов: тренд на дешевую одноразовую одежду может прийти в Россию

Тренд на дешевую одноразовую одежду может прийти в Россию, но, по мнению эксперта, останется локальным и затронет преимущественно молодежь. Такой прогноз в беседе с НСН дал международный стилист Александр Белов.

По его словам, поколение Z любит «то, что модно сейчас». По этой причине для них подобный тренд будет актуален.

Тем временем в китайских социальных сетях хэштег «Одноразовая одежда» собрал уже более семи миллиардов просмотров. Идея тренда, как и всего течения фаст-фэшн проста: купить дешевый наряд для фото, сделать кадр для социальных сетей и выбросить. За один предмет гардероба принято платить не больше пяти юаней — это примерно 650 рублей.

Несмотря на тренд, меняющийся в сторону осознанного потребления, быстрая мода пользуется спросом. Такие покупки — доза быстрого дофамина и реакция на сиюминутный тренд, который будет неактуальным уже завтра.

При этом Белов отметил, что преимущественное большинство россиян все же предпочитают покупать качественную одежду не на один сезон.

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