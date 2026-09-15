Драгунская тактика: почему мотоциклы вернулись на фронт

Тактика российских штурмовиков менятся: в строй все активнее возвращаются мотоциклы. После Второй мировой они, казалось, ушли в прошлое, уступив место бронемашинам. Но сегодня эта техника вновь необходима. Она выручает при подвозе припасов и эвакуации.

Вот только и навыков управления в условиях постоянных беспилотных атак требует больших. Какую подготовку проходят бойцы — увидел корреспондент «Известий» Дмитрий Астрахань.

После Второй мировой войны мотоциклы, сотнями тысяч применявшиеся в армиях мира, уступили место автомобилям и бронетехнике. Однако изменившиеся условия боя в СВО вернули этот вид транспорта в строй.

Сегодня в условиях плотного применения дронов кавалерийские атаки, которые были распространены пару лет назад, уступили место драгунской тактике: штурмовики выезжают на рубеж спешивания, где, замаскировав свои машины, дальше скрытно продолжают пешую атаку.

На мотоциклах за звуком работы двигателя тяжело услышать вражеский дрон и другие опасности. Поэтому мотоцикл — это транспорт, бой ведется пешком. Когда-то так действовали кавалеристы-драгуны, откуда и пошло название тактики.

«Чем идти груженому весь, с полным БК — это же проще: сел, доехал, оставил, спрятал, укрыл», — сказал инструктор по тактической подготовке группировки войск «Центр» Павел Чувархин.

Применение мотоциклов может со стороны казаться простым, но чтобы раскрыть преимущества этой техники, требуются и умение, и опыт.

«Сначала трогаться учим, останавливаться, по прямой проезжать. Есть люди, которые приходят уже умеючи это делать. Для них сразу начинаем, проверяем, и если да, он в самом деле может ездить, то у нас есть трасса, на которой мы обучаем», — сказал инструктор мотоциклетной подготовки группировки войск «Центр» с позывным «Якут».

«В случае задачи каждый сможет сесть в мотоцикл и спокойно добраться либо назад, либо вперед. Ездят все!» — добавил Павел Чувархин.

На трассе бойцов ожидают все возможные «горки», змейки, противотанковые рвы и заграждения. Но сложности не только в самом кроссовом круге, а в том, что на нем постоянно изменяется обстановка: на дороге встречаются имитации разных типов мин — от больших противотанковых до маленьких, едва заметных в пыли противопехотных. С воздуха за мотоциклистами «гоняются» и изображают заходы в атаку FPV-дроны с муляжами боеприпасов.

Задач для мототехники на фронте настолько много, что уже тяжело выделить какие-то конкретные специальности для занятий мотоциклетной подготовкой. И ее проходят все бойцы штурмового отряда.

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