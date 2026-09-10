Артиллеристы группировки «Север» ослабили разведку ВСУ в Харьковской области

Артиллеристы, в свою очередь, заметно ослабили разведку противника в Харьковской области. Расчеты крупнокалиберных орудий разрушили пункты управления беспилотниками. А чтобы вражеские дроны и ракеты не долетели до российских позиций, путь им преграждают зенитные комплексы. И, конечно, отлично защищены сами пушки и гаубицы. Военкор «Известий» Денис Кулага покажет, каким образом.

Это уже не просто «стреляющие кусты», к чему мы привыкли за последние годы СВО. Это настоящая стреляющая крепость.

«До начала огневой работы хотелось бы обратить внимание на степень защиты — она здесь не двойная и даже не тройная. Здесь противокумулятивная, дополнительная сетка от дронов, дополнительная сетка огневой. И по периметру, ну, это уже показывать нельзя, растянута еще сетка», — сообщил корреспондент Денис Кулага.

Здесь это жизненно необходимо. Дроны — единственное, чем в современных реалиях враг может дотянуться до нашей огневой. И дрондетектор, сканирующий эфир на 360 градусов, постоянно сигнализирует об опасности.

«Ну, больше дронами они работают. Больше работают дроны, и подавляем, естественно, их пункты БПЛА», — сказал военнослужащий группировки войск «Север» ВС России с позывным «Белый».

Мы лично наблюдаем, как их подавляют в Харьковской области. Один точный выстрел — и вражеский оператор, только что корректировавший огонь, теряет «глаза». Самая ощутимая головная боль для вражеских операторов БПЛА — это наша крупнокалиберная артиллерия, которая за один-два снаряда может просто уничтожить вражеское гнездо.

Пока заряжают новый снаряд, в окрестностях гремит очередное орудие. Это работает уже «Гиацинт». Здесь настоящая артиллерийская поляна группировки войск «Север». Эти 152-миллиметровые монстры, способные превратить позиции противника в выжженную землю.

Здесь тоже обращаем внимание на высокую степень защиты. От мелких дронов орудия надежно укрыты решетчатыми экранами. Но от более крупной опасности — ракет, авиабомб и роев дронов — наших артиллеристов прикрывают расчеты С-300. Одна из самых мобильных и надежных систем ПВО приграничья.

Задача расчетов — прикрывать не только артиллеристов, но и всю группировку в своей зоне ответственности. Каждое дежурство — это ежедневная защита неба от атак.

«Предназначен для сбития ракетных, баллистических, низколетящих, высоколетящих целей. То есть дронов, вертолетов, самолетов, барражирующих ракет и тому подобное», — сказал военнослужащий группировки войск «Север» ВС России с позывным «Мысль».

Современное оборудование позволяет обходить любые вражеские преграды. Даже если противник ставит глушилки.

«Противник может использовать помехи, как активные, так и пассивные, но наш комплекс с этим справляется, и мы поражаем цели», — сказал военнослужащий группировки войск «Север» ВС России с позывным «Штирлиц».

А это значит, что через пару минут наши крупнокалиберные стволы вновь заявят о себе, свободно меняя квадрат для удара. Крепость не стоит на месте — она перемещается, маскируется, бьет и уходит. Здесь, на приграничье, война давно стала математикой: скорость, защита, точность. И группировка «Север» в этом уравнении на шаг впереди.

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