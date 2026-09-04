Военный эксперт назвал удар по зданию СБУ в Киеве внутренними разборками

При этом Владимир Зеленский заявил, что беспилотник якобы был российским.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru
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Дандыкин назвал удар по зданию СБУ в Киеве внутренними разборками
Военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что попадание беспилотника в здание СБУ в Киеве может быть связано с внутренними разногласиями украинских спецслужб. Об этом он рассказал в беседе с 5-tv.ru.
По словам специалиста, он считает возможной версию о конфликте между представителями СБУ и Главного управления разведки Украины. Дандыкин предположил, что причиной противостояния могли стать финансовые разногласия.
«Я думаю, что это внутренние разборки, которые были ночью, где-то вот буквально недавно, когда стреляли две спецслужбы: СБУ друг друга и ГУР, Главное управление разведки. <…> Они не могут, наверное, поделить деньги. Ну и тут уже месть, вендетта и все остальное», — сказал эксперт.
Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о попадании якобы российского беспилотника в центральное здание СБУ на улице Владимирской в Киеве. По его словам, дрон был направлен в кабинет руководителя службы, а украинские власти готовят ответный удар. Министерство обороны России пока не комментировало заявление украинской стороны.
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