Девять месяцев с почкой свиньи: американец установил медицинский рекорд

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Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 32 0

Мужчина дожил до пересадки человеческого органа благодаря животному по кличке Вилма.

Сколько человек живет со свиной почкой

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Житель США Тим Эндрюс поставил рекорд по сроку жизни со свиной почкой

Житель США Тим Эндрюс стал первым в мире пациентом, который прожил девять месяцев со свиной почкой, прежде чем получить донорский орган от человека. Об этом сообщила газета The New York Times.

«Генетически модифицированная почка свиньи по кличке Вильма позволила 66-летнему мужчине с почечной недостаточностью прожить рекордные девять месяцев и успешно послужила „мостиком“ для трансплантации человеку, что стало первым подобным случаем в мире», — гласит публикация.

Эндрюс страдал терминальной стадией заболевания, вызванной диабетом второго типа. Как отметили авторы, пересадка почек дает лучшие показатели выживаемости и качества жизни для больных этим недугом. При этом глобальный спрос на человеческие органы значительно превышает предложение.

Шанс Тима получить почку от человека составлял 9% против 40% риска смерти или исключения из списка ожидания. Тем не менее, благодаря Вильме и ее жертве он выжил и стал рекордсменом по времени жизни с пересаженным органом свиньи.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как врачи спасли органы пациента, внезапно изменив план операции прямо во время вмешательства.

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