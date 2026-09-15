«Хотел быть любимчиком»: в возрасте 83 лет умер «правая рука» Чарльза Мэнсона

В возрасте 83 лет умер последователь Чарльза Мэнсона Брюс Дэвис

Брюс Дэвис, один из ближайших последователей лидера секты Чарльза Мэнсона, умер в тюремной больнице Калифорнии в возрасте 83 лет. Мужчина отбывал пожизненное наказание за участие в убийствах и восемь раз получал отказ в условно-досрочном освобождении. Об этом сообщило Daily Mail.

Как сообщили представители департамента исправительных учреждений и реабилитации Калифорнии, Дэвис скончался в медицинском центре в Вакавилле. Причина смерти не уточняется.

Дэвис был осужден за убийства музыканта Гэри Хинмана и каскадера Дональда «Шорти» Ши, совершенные в 1972 году. Следствие установило, что он входил в окружение Мэнсона и участвовал в преступлениях, связанных с его группировкой «Семья».

С 2010 года комиссии по условно-досрочному освобождению восемь раз рассматривали возможность его выхода на свободу, однако каждый раз решение оказывалось отрицательным.

В 2021 году комиссия рекомендовала освободить Дэвиса, но губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом заблокировал это решение.

По словам губернатора, осужденный продолжал преуменьшать свою роль в преступлениях и не демонстрировал достаточного понимания последствий своих действий для жертв.

«Он не понимает, что именно его согласие участвовать в планах мистера Мэнсона привело к пыткам и убийствам его жертв», — заявил Ньюсом.

Сам Дэвис настаивал на своем освобождении. Он ссылался на религиозное преображение во время заключения и получение докторской степени по философии в тюрьме.

Преступления «Семьи» Мэнсона

Брюс Дэвис был участником «Семьи» Чарльза Мэнсона — группы, которая стала одной из самых известных преступных сект в истории США.

Мэнсон сформировал свое окружение в конце 1960-х годов в Калифорнии. Он проповедовал собственные апокалиптические идеи и контролировал последователей, среди которых было много молодых женщин.

Наибольшую известность группировка получила после серии убийств в августе 1969 года. В числе жертв оказалась актриса Шэрон Тейт — супруга режиссера Романа Полански, находившаяся на позднем сроке беременности. Вместе с ней были убиты ее друзья и случайный посетитель дома.

На следующий день участники «Семьи» расправились с предпринимателем Лено Лабианкой и его супругой Розмари.

Мэнсон не совершал большинство убийств лично, однако был признан организатором преступлений и получил пожизненное заключение после отмены смертных приговоров в Калифорнии.

Роль Брюса Дэвиса

По данным следствия, Дэвис участвовал в убийствах преподавателя музыки Гэри Хинмана и каскадера Дональда Ши. Хинмана, по версии обвинения, члены группы рассматривали как человека, который мог помочь им с переездом из Лос-Анджелеса в пустыню. После конфликта его убили.

Также Дэвиса признали виновным в нападении на Ши, которого Мэнсон подозревал в сотрудничестве с правоохранительными органами.

На одном из слушаний по условно-досрочному освобождению в 2014 году Дэвис сказал: «Я хотел быть любимчиком Чарли».

Сам Чарльз Мэнсон умер в 2017 году также в возрасте 83 лет.

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