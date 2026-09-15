Внучка экс-мэра Самары Тархова распродавала дорогую мебель убитого деда

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Александра Якимчук
Александра Якимчук Эксклюзив 83 0

Именно имущество родственников, по признанию самой подозреваемой, и стало мотивом преступления.

Что продавала внучка убитого экс-мэра Самары

Фото: Известия

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Внучка бывшего мэра Самары Виктора Тархова Екатерина Бельская распродавала дорогую мебель убитых родственников. Об этом сообщил корреспондент 5-tv.ru.

На заседании суда сосед экс-мэра рассказал, что встречал обвиняемую около дома Тарховых в январе 2025 года.

«Я задал вопрос, почему бабушки (Натальи Тарховой. — Прим. ред.) не было на рождественской службе. Мы с ней встречались практически каждый выходной в церкви. Катя ответила, что бабушка с дедушкой уехали подлечиться в Москву», — уточнил свидетель.

Через день они вновь встретились. На этот раз во дворе дома бывшего главы города мужчина заметил «Газель», в которую грузили итальянскую мебель хозяев участка. Происходящее Бельская объяснила предстоящим ремонтом и тем, что вывозимые из дома вещи пришли в негодность после потопа.

Об убийстве Натальи и Виктора Тарховых стало известно 5 февраля 2025 года. Их жизни оборвались приблизительно за месяц до этого.

Главной подозреваемой в преступлении стала их внучка. По информации следствия, несколько недель после трагедии родственница убитых рассылала с их телефонов сообщения и говорила, что бабушка и дедушка уехали на отдых. Параллельно с этим она распродавала имущество четы Тарховых по поддельным документам.

В содеянном Бельская призналась 28 февраля. По ее словам, на убийство она пошла, чтобы завладеть тем самым имуществом экс-мэра и его жены. Подозреваемая отравила бабушку с дедушкой, после чего заморозила их тела в азоте. Ее сообщник расчленил их бензопилой, а сама Бельская прокрутила части останков через мясорубку и смешала с гречкой, чтобы перебить запах. Затем разбросала все это по мусорным контейнерам.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Екатерина Бельская могла давать убитым бабушке и дедушке сильнодействующие наркотики. Тарховы принимали голубые капсулы неизвестного происхождения, которые предположительно содержали опиоиды.

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