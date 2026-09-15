Насморк довел до трепанации черепа: врачи спасли молодого человека с абсцессом мозга

В Сургуте мужчина лечил насморк самостоятельно и едва не умер

В Сургуте 21-летний местный житель оказался в реанимации после того, как несколько месяцев самостоятельно лечил обычный насморк. Из-за запущенного воспаления у молодого человека развились тяжелые осложнения — абсцесс мозга и отек, потребовавшие экстренной операции. Об этом сообщил директор Депздрава Югры Роман Паськов в мессенджере МАКС.

Мужчина обратился за медицинской помощью спустя четыре месяца после появления симптомов. Его беспокоили затрудненное дыхание и выделения из носа.

Компьютерная томография показала хронический фронтит — воспаление лобных пазух. Болезнь привела к разрушению задней стенки лобной пазухи, развитию абсцесса правой лобной доли и выраженному отеку головного мозга.

Инфекция распространилась на твердую мозговую оболочку и ткани мозга. Из-за отека и смещения структур головного мозга возникла угроза повреждения жизненно важных центров.

Пациента госпитализировали в Сургутскую окружную клиническую больницу, где врачи выполнили дренирование придаточных пазух. После консультации специалистов была назначена антибактериальная терапия, однако из-за тяжести состояния мужчину перевели в отделение реанимации.

Затем пациента экстренно направили в Сургутский травматологический центр. Нейрохирурги провели декомпрессивную трепанацию черепа и удалили гнойный очаг.

На следующий день специалисты ЛОР-отделения во главе с заведующим больницы выполнили операцию на лобной пазухе. Врачи удалили патологическое содержимое, включая фрагменты костной ткани, гнойные образования и грибковые массы.

После лечения молодого человека выписали из больницы. Теперь ему предстоит наблюдение у невролога и оториноларинголога. Через шесть-восемь месяцев после контрольного обследования врачи оценят возможность проведения краниопластики — операции по восстановлению костного дефекта черепа.

Медики напомнили, что даже привычные симптомы, такие как насморк, не стоит игнорировать, особенно если они сохраняются длительное время. В редких случаях воспаление околоносовых пазух может привести к опасным внутричерепным осложнениям. Своевременное обращение к врачу позволяет снизить риск тяжелых последствий.

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