Собянин: стартовал набор в проект «Профессиональное обучение без границ»

В Москве начался набор школьников в новый сезон проекта «Профессиональное обучение без границ». Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАКС.

«За десять лет с его помощью 367 тысяч ребят смогли попробовать себя в разных профессиях. Занятия проходят в прекрасно оснащенных мастерских и лабораториях колледжей, в сопровождении опытных наставников. Около 80% времени отводится на практику. Школьники посещают мастер-классы, стажировки и экскурсии на производствах», — написал мэр Москвы.

В этом году школьникам предложили новые направления. Ученики 10-х классов с IT-направлений смогут освоить профессию кодировщика. Девятиклассникам предлагается попробовать себя в роли агента по закупкам, мехатроника, оператора станка с числовым программным управлением по деревянным деталям и конструкциям, монтажиста и оператора трехмерной печати.

После обучения выпускники получают свидетельство о профессии рабочего или должности служащего с указанием полученной квалификации.

В прошлом учебном году более 37 тысяч девятиклассников и десятиклассников освоили свыше 70 профессий. Все они успешно сдали экзамены.

«Важно, что регулярная практика столичных школьников в современных мастерских и лабораториях помогает им выбирать профессию по душе и расти профессионально. В итоге в России становится больше квалифицированных кадров, которые успешно развивают экономику страны», — отметил мэр Москвы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что участниками проекта «Учебный день в музее» стали более 500 тысяч школьников. За девять лет программа вошла в образовательную систему столицы.

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