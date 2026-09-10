В деле замешаны наркотики? Внучка убитого экс-мэра Самары могла травить родственников

Внучка убитого экс-мэра Самары могла травить родственников тяжелыми наркотиками

Внучка бывшего мэра Самары Виктора Тархова Екатерина Бельская, обвиняемая в убийстве дедушки и бабушки, могла давать им сильнодействующие наркотические вещества. Об этом сообщил корреспондент 5-tv.ru.

По данным, озвученным в суде, психиатр-нарколог, знакомая с протоколом допроса Бельской, рассказала, что Виктор Тархов и его супруга Наталья принимали капсулы, внутри которых обнаружили голубые кристаллы неизвестного происхождения. Специалист предположила, что вещество могло относиться к опиоидам.

Психиатр отметила, что подобные препараты способны быстро вызывать выраженную зависимость.

О кончине бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его жены Натальи стало известно 5 февраля 2025 года. По версии следствия, супруги умерли примерно за месяц до того, как были обнаружены их тела. По подозрению в двойном убийстве задержали внучку экс-мэра.

Следствие считает, что после исчезновения родственников Бельская продолжала использовать их телефоны, отправляла сообщения от их имени и сообщала знакомым, что супруги якобы покинули страну. Также она, по данным дела, начала продавать имущество Тарховых по поддельным документам.

Бельская призналась в содеянном 28 февраля. По версии следствия, она сообщила, что отравила родственников ради завладения их имуществом. После этого тела якобы были спрятаны, а затем уничтожены при помощи сообщника. По версии следствия, Екатерина пропустила тела родственников через мясорубку и смешала с гречкой, чтобы скрыть запах, после чего останки Тарховых были раскиданы по мусорным контейнерам. В настоящее время расследование продолжается.

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