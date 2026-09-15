В день 100 приступов рвоты: у девушки нашли редкое заболевание желудка

Mirror: у девушки 100 приступов рвоты в день из-за редкого заболевания желудка

Жительница Великобритании, 22-летняя Элла Рейк, рассказала о борьбе с тяжелым заболеванием желудочно-кишечного тракта, из-за которого она не может нормально питаться и опасается за свою жизнь. Историю передало Mirror.

Девушка страдает от тяжелого гастропареза — состояния, при котором желудок слишком медленно переваривает и продвигает пищу, а также от нарушения работы кишечника. Из-за этого Элла не может удерживать еду, часто испытывает приступы рвоты и вынуждена питаться небольшими порциями.

Сейчас ее вес составляет около 36 килограммов. Девушка признается, что из-за постоянной слабости почти не выходит из дома, большую часть времени проводит в постели и передвигается на инвалидном кресле.

«Все, что связано с моим здоровьем, постепенно пошло под откос. Это действительно страшно. Я теряю вес, мои кости стали заметны, и я постоянно чувствую слабость. Я переживаю, сколько еще выдержит мой организм», — рассказала Элла.

Болезнь долго не могли диагностировать

По словам девушки, проблемы со здоровьем начались еще в детстве. Она жаловалась на нарушения работы кишечника и мочевого пузыря, однако врачи долгое время связывали симптомы с синдромом раздраженного кишечника или тревожным расстройством.

В 16 лет у Эллы возникли серьезные проблемы с мочевым пузырем, из-за чего ей потребовалась установка катетера. Спустя два года врачи диагностировали у нее гипермобильный синдром Элерса — Данлоса — заболевание соединительной ткани.

После дополнительных обследований специалисты обнаружили у девушки тяжелый гастропарез.

Постановка диагноза стала для Эллы одновременно облегчением и испытанием. Девушка также пережила тяжелую личную трагедию: в тот же период ее отец умер в возрасте 48 лет из-за остановки сердца.

Рвота и потеря веса стали частью повседневной жизни

После ухудшения состояния врачи пытались подобрать лечение. Элле устанавливали специальные устройства для питания, однако из-за сильной рвоты они не всегда оставались на месте.

В самые тяжелые периоды девушка могла испытывать до 100 приступов рвоты в день. Она также столкнулась с проблемами работы кишечника. По ее словам, однажды не могла опорожнить его на протяжении шести месяцев.

Из-за постоянной потери жидкости и питательных веществ у Эллы резко снижался уровень калия в крови. Этот элемент необходим для нормальной работы сердца, а его дефицит может привести к опасным нарушениям сердечного ритма.

«Больше всего я беспокоюсь за сердце. Когда меня подключают к ЭКГ и я вижу, как медсестры начинают волноваться, мне становится страшно. Я потеряла отца из-за проблем с сердцем, и в моей семье это распространенная проблема», — сказала девушка.

Девушка мечтает вернуться к обычной жизни

По словам Эллы, болезнь лишила ее возможности продолжить учебу и двигаться к мечте стать ветеринаром. Сейчас она надеется получить необходимую помощь и восстановить здоровье.

Из-за осложнений девушка неоднократно попадала в больницу. Она также перенесла эпизоды сепсиса и острого повреждения почек.

Мать Эллы Вики Пэтмор организовала сбор средств на частное лечение дочери. Женщина заявила, что опасается за состояние девушки и хочет помочь ей получить необходимую медицинскую помощь.

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