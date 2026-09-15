Подросток набил ручку порохом из пистонов и получил травмы при взрыве

Шариковая ручка взорвалась в руке подростка. Бригада скорой помощи доставила пострадавшего в детское приемное отделение клиники СПбГПМУ. Об этом сообщил источник 5-tv.ru

Как выяснилось, школьник набил корпус шариковой ручки порохом, который достал из пистонов для игрушечного пистолета. Самодельное взрывное устройство сработало прямо в руке мальчика. Медики зафиксировали у ребенка множественные раны и ссадины левой кисти и правого предплечья, а также ушиб и подногтевую гематому мизинца.

Ректор СПбГПМУ Дмитрий Иванов подчеркнул, что пиротехника не должна попадать в руки детей.

«В этом случае, к счастью, обошлось без тяжелых последствий, но, к сожалению, мы знаем множество примеров, когда использование петард и фейерверков приводило к тяжелейшим травмам, травматической ампутации пальцев и кисти, поражению глаз. Этот ребенок использовал пистоны, в которых содержится очень маленькое количество пороха. Но такие игрушки все равно небезопасны — даже небольшое количество пиротехнического состава может нанести вред при неправильном использовании», — отметил он.

Иванов также призвал родителей внимательнее следить за детьми.

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