Школьница из Чебоксар нашла дома 15 миллионов и вынесла их мошенникам

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 33 0

Подростка убедили, что деньги необходимо временно передать для «декларирования».

Школьница отдала мошенникам 15 миллионов рублей

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

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Школьница нашла дома 15 миллионов и вынесла их мошенникам

Десятиклассница стала жертвой мошенников и передала им 15 миллионов рублей, которые хранились дома у ее родителей в Чебокрасарах. Подростка убедили, что деньги необходимо временно передать для «декларирования». Об этом сообщило УМВД по городу Чебоксары в мессенджере МАКС.

По данным правоохранителей, сначала школьнице позвонили неизвестные, представившиеся сотрудниками транспортной компании. Они сообщили о якобы поступившей посылке и попросили назвать код из SMS для оформления доставки.

Девочка знала, что ее мама действительно ожидает почтовое отправление, поэтому не заподозрила обман и передала собеседникам полученный код.

После этого с ней связалась женщина, представившаяся сотрудницей правоохранительных органов. Она заявила, что у родителей могут возникнуть проблемы из-за якобы незадекларированных денежных средств, которые находятся в квартире.

Злоумышленники убедили школьницу включить видеосвязь и провести «обыск» в квартире. Во время разговора подросток нашла 15 миллионов рублей, принадлежавших ее родителям. Мошенники заверили ее, что деньги вернут после прохождения процедуры «декларирования».

Затем десятиклассница вызвала такси и отправилась в Цивильский округ республики, где передала курьеру все найденные средства.

В полиции призвали родителей регулярно объяснять детям правила безопасности при общении с незнакомцами и рассказывать о распространенных схемах обмана. Правоохранители напомнили, что коды из SMS нельзя сообщать посторонним.

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